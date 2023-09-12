Збірна України в рамках 6-го туру відбору до Чемпіонату Європи-2024 зіграє з Італією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Коли ми говоримо про важких суперників для збірної України, то перш за все згадуємо Англію. Потім хтось згадає Іспанію й Німеччину, а от Італя не приходить в голову одразу. Між тим, статистика протистояння доволі гнітюча – "синьо-жовті" у восьми матчах зазнали шістьох поразок, здобувши дві нічиї й забивши три голи. При цьому між нічиїми пройшло 12 років – і це були товариські зустрічі.

Втім, переважна більшість поєдинків пройшла у золоту для італійського футболу епоху (хоча в 2007-му вона вже добігла кінця). У 2010-х був тільки невдалий товарняк перед Євро-2012 та впенені 1:1 у Генії в 2018 році – тоді Маліновський забив ефектний гол, а Барелла лишень дебютував за "Скуадру". Після того матчу команди Шевченка й Манчіні почали набирати шалених обертів, що вилилось в успішне Євро-2020.

Сучасна збірна України десь восени 2018-го й склалася – як у кадровому плані, так і в тактичному. Навіть керівництво Олександра Петракова не знищило її основні ігрові принципи та чесноти. При всіх нюансах, "синьо-жовті" залишалися в когорті сильних європейських колективів, не впадаючи у явну кризу.

Італія ж після тріуму на Євро-2020 плавно скочувалась. Зрештою, деградація призвела до фіаско у відборі на ЧС-2022 – і вона ризикує продовжитись непотраплянням на Євро-2024. Прямо зараз "Скуадра" сповнена хаосу й проблем на всіх щаблях. Не буде перебільшенням сказати, що настав ідеальний момент для дебютної перемоги над апеннінцями.

Ще до початку відбору Роберто Манчіні почав зміну поколінь у збірній, однак розкрився неприємний факт – у Італії не так вже і багато перспективно топових футболістів. Шукати їх доводилось навіть у Серії Б й чемпіонаті Румунії, а форварда Матео Ретегі взагалі натуралізували. Тим не менш, експерименти зі складом принесли третє місце Ліги націй та нічию з Англією у 1-му турі кваліфікації на Євро-2024.

Нинішня заявка "Скуадри" теж не виглядає аж надто грізною. Є футболісти Лідса, Монци, Болоньї вчорашні гравці Галатасарая й резервісти топ-клубів – зате немає Берарді, Верратті, Жоржінью, Скамакки й Кіна.

Лучано Спаллеті влітку змінив Роберто Манчіні на посту алленаторе, що спричинило серйозний конфлікт з Наполі. Недавній тріумфатор Серії А розпочав з фіаско у Скоп'є – Північна Македонія розписала з італійцями нічию, поставивши останніх на межу катастрофи. Від результатів матчів проти України тепере залежить усе.

Італійську тіфозерію тривожить не тільки провальний рахунок у Македонії, а і якість футболу. Збірна демонструвала занадто повільний і беззубий футбол – 9 ударів за 90 хвилин (навіть менше ніж у балканців) і жодного небезпечного епізоду після 47-ї хвилини. Якщо ж згадати матч з Англією ще при Манчіні, то там теж був тільки один нормальний тайм – і теж майже не виникало реальних моментів.

Тобто, проблеми мають системний характер, а за кілька тренувань Лучано Спаллеті нічого кардинально не змінив. І це не дивує – його Наполі будувався два роки й відзначався надзвичайно інтенсивним пресингом. Коли суперники навчились його контрити, то партенопейці різко здулись, втримавши перше місце лишень завдяки шаленому гандикапу.

Таким чином, збірна Італії підходить до матчу проти України без поставленої гри і зі складом, який навіть поруч не стояв з Англією та іншими топ-збірними. Наша ж національна команда три дні тому стримала британський дрім-тім – причому це було зроблено максимально впевнено. Та і загалом при Сергії Реброві помітний швидкий прогрес.

Прогрес не пов'язаний з відкриттям чогось принципово нового у тактиці. Просто збірна України після року метань з Олександром Петраковим повернулась до бази – тобто, до позиційного футболу з осмисленими володіннями. Різниця ж з епохою Андрія Шевченка полягає у меншій догматичності української команди.

Головною родзинкою нового тренерського штабу є адаптація під особливості складу, прагматичні тактичні плани та ефективний гейм-менеджмент по ходу матчів. Нічия з Англією підтвердила, що літні успіхи Сергія Реброва не були випадковими – проти британців грамотно зачинились у середньо-низькому блоці (нехай і не без нюансів), що має сенс проти інертної, прагматичної й бідної на ідеї команди Саутгейта.

Вихід же Яремчука здивував багатьох, але був продиктований його вмінням вести єдиноборства – а це дуже важливо у грі з британцями. Як показала статистика, вибір себе виправдав, попри увесь хейт до Романа.

Не всі рішення Сергія Реброва спрацьовують, але задумки є логічними – а якщо вони не працюють, то швидко знаходяться нові рішення. В цілому, їхня ефективність є доволі високою. При цьому Україна не перетворилась у хамелеона, який працює лишень від суперника – у тому ж матчі з Англією (як і з Німеччиною) "синьо-жовті" намагались розігрувати м'яч між лініями й під тиском. Наша індетичність і наші сильні навички нікуди не поділись.

Словом, Україна прямо зараз готова впевнено тягатись з топовими суперниками. Принаймні, якщо ми говоримо про структуру гри – з рівнем виконавців, звісно, не все так райдужно. Особливо враховуючи проблеми з ігровим тонусом на початку сезону та наявністю купи мікротравм.

"Скуадра" ж хоч і не вражає за іменами на тлі інших грандів, але все ж представлена футболістами із топ-ліг і топ-клубів. На рівні збірних цей фактор значить багато.

Кадрова ситуація

У Італії є серйозні пробоїни в складі. Ще перед матчем у Скоп'є травмувалися К'єза та Лоренцо Пеллегріні, які вже покинули розташування національної команди. По ходу гри пошкоджень зазнали ще й Манчіні та Політано. Італійська преса підозрює, що в матчі проти України місце в основі може втратити і Доннарумма.

Лучано Спаллеті довикликав форварда Болоньї – Джакомо Распадорі. У попередньому сезоні він забив 11 голів в 34-х матчах, однак навряд чи йому довірять основу. На позицію правого вінгера фаворитом здається Распадорі, знайомий алленаторе по Наполі, а ліворуч за позицію поборяться Політано (провалився у Скоп'є), Дзакканьї й Ньйонто (теж не вразили). Манчіні ж у центрі оборони з великою йомвірністю замінить "лаціале" Романьйолі.

У збірної України залишаються питання щодо готовності Ярмоленка, який тільки-но почав тренуватись з командою. Крім того, невідомим є стан Матвієнка – Миколу замінили у перерві матчу з Англією, пояснивши це давньою травмою центрбека. Тим не менш, перед грою з Італією він працював у загальній групі.

На всіх інших позиціях ситуація виглядає стабільною. Є питання щодо основного форварда – можливо, Довбика берегли під Італію, хоча за півгодини з Англією новачок Жирони не продемонстрував нічогісенько. Ну і є питання щодо схеми то розташування Циганкова – якщо Ярмоленко готовий, то Віктор зможе працювати "десяткою", а Судаков сяде в запас.

Ставимо на консервативну версію. Зіграємо так же, як і проти Англії, але з Довбиком на вістрі. Сергій Ребров не любить змінювати тактичні плани, які працюють.

Орієнтовні склади на матч Італія – Україна

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Романьйолі, Бастоні, Ді Марко – Тоналі, Крістанте, Барелла – Распадорі, Іммобіле, Дзакканьї

Україна: Бущан – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Судаков, Степаненко, Зінченко – Циганков, Довбик, Мудрик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Для збірної Італії сьогоднішній поєдинок має величезне значення. Нічия означатиме важкий удар, а поразка стане катастрофою. "Скуадра" прикута до стіни, тож сьогодні апеннінці будуть заведеними – тим паче, перед публікою в Мілані. Нашій далеко не ідеальній обороні слід готуватись до тиску.

Враховуючи клас суперника, можна не сумніватись – моменти у господарів будуть. Високою є і ймовірність взяття воріт Бущана. Тим не менш, у відборі на Євро-2024 збірна Італії виглядала рівно тільки з Мальтою, а от з Англією та Північною Македонією команди вистачило лишень на тайм. При цьому небезпечних моментів було обмаль.

Виправити старі проблеми за такий короткий термін майже нереально – Спаллеті вміє працювати вдогу, але він не "пожежник". Поставленої гри у "Скуадри" поки немає. В той же час збірна України довела як уміння впевнено захищатись, так і здатність карати за помилки. І це на тлі Англії!

Як ми вже писали, у структурному плані команда Сергія Реброва демонструє готовність тягатись з найсильнішими опонентами. Нинішня ж Італія не виглядає колективом, з яким неможливо зачепитись за очки (доведено македонцями) – саме тому ми поставимо на відсутність поразки "синьо-жовтих". Навіть перемога над італійцями не здивує, однак ставити на такий жирний успіх було б занадто самовпевнено. На виїзді вистачить і нічиї.