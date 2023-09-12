"Скуадра Адзурра" може недорахуватися чергового виконавця – схоже Маттія Дзакканьї не встиг відновитись до дуелі з командою Сергія Реброва.

Півзахисник збірної Італії Маттія Дзакканьї ризикує пропустити матч з Україною у кваліфікації Євро-2024, повідомляє Calciomercato.

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За інформацією джерела, на передматчевому тренуванні 28-річний вінгер займався окремо від загальної групи.

Нагадаємо, у матчі проти Північної Македонії Маттія вийшов у старті та покинув поле на 82-ій хвилині. До слова, раніше розташування збірної Італії через травми залишили Джанлука Манчіні та Маттео Політано.

Дуель між Італією та Україною відбудеться вже сьогодні, 12 вересня, на Сан-Сіро. Початок зустрічі о 21:45.

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