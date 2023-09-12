Італія приймає Україну в 6 турі відбору Євро-2024. Дивіться відео голів у цій новині.

Стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом. Італія краще розпочала матч і відкрила рахунок вже на 12-й хвилині.

Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Судаков прикро послизнувся на правому фланзі, подарувавши м'яч Дзакканьї. Вінгер Лаціо переправив на Фраттезі, який двома дотиками ідеально розібрався в ситуації – 1:0.

В середині тайму представник Інтера оформив дубль. Удар Дзаньйоло призвів до серії рикошетів, які вивели Фраттезі на хорошу позицію. Лайнсмен зафіксував офсайд, але VAR все ж став на бік італійців – 2:0.