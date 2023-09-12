Італія – Україна – відео голів
22:30 - Читать на русском
Італія приймає Україну в 6 турі відбору Євро-2024. Дивіться відео голів у цій новині.
68' live
12’ Давіде Фраттезі
29’ Давіде Фраттезі
Андрій Ярмоленко 41’
12’ Давіде Фраттезі
29’ Давіде Фраттезі
41’ Андрій Ярмоленко
Стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом. Італія краще розпочала матч і відкрила рахунок вже на 12-й хвилині.
Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
Судаков прикро послизнувся на правому фланзі, подарувавши м'яч Дзакканьї. Вінгер Лаціо переправив на Фраттезі, який двома дотиками ідеально розібрався в ситуації – 1:0.
В середині тайму представник Інтера оформив дубль. Удар Дзаньйоло призвів до серії рикошетів, які вивели Фраттезі на хорошу позицію. Лайнсмен зафіксував офсайд, але VAR все ж став на бік італійців – 2:0.
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