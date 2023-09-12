Україна U21 мінімально переграла Північну Ірландію U21 (1:0) в стартовому матчі кваліфікації на чемпіонат Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Молодіжка провела перший офіційний матч з новим тренером. Унаї Мельгоса виставив сильний склад з футболістів, які стабільно грають в УПЛ. Через російське вторгнення Україна U-21 змушена була приймати суперника у словацькому місті Попрад.

Україна U-21 програла Німеччині – невдалий дебют Мельгоси і низка проблем перед стартом відбору на Євро

Україна підійшла до поєдинку з Північною Ірландією в статусі фаворита, тому відразу захопила ініціативу. "Синьо-жовті" встановили контроль над м'ячем і намагалися прорвати масовану оборону суперника. Атаки були хаотичними, при вході у фінальну третину наші хлопці втрачали м'яч, однак з плином часу почали виникати моменти.

Першого акцентованого удару завдав Брагару, який зіграв на перехопленні. Через кілька хвилин вінгер Чорноморця ще раз приклався з лінії штрафного після хорошої комбінації партнерів. Смоляков на фланзі обігрався з Рубчинським, зблизився з воротами та пробив у ближній кут. А В'юнник поборовся в штрафному майданчику та претендував на пенальті.

Жоден з цих епізодів не завершився голом, але Україна тиснула на суперника, змушуючи голкіпера постійно вступати у гру. Виділявся активністю Рубчинський, Батагов роздавав фірмові діагоналі, форварди забезпечували динаміку. Однак на фоні домінування молодіжка ледь не пропустила, коли Салюк грубо помилився зі скидкою – Роману довелося виносити м'яч з лінії.

По перерві ірландцям взагалі вдалося розхитати гру, відповідаючи атакою на атаку. МакГакін прорвався з флангу та змусив Нещерета рятувати команду. Унаї Мельгоса відреагував замінами, щоб освіжити передню лінію. У підсумку поява Квасниці та Краснопіра стала вирішальною. Вони грамотно розібралися в чужому штрафному та відкинули під удар Роману, а захисник Руха відкрив рахунок.

Надалі гра йшла без стовідсоткових моментів. Українці кілька разів пробили здалеку, а Північна Ірландія непогано розігрувала стандарти. До фінального свистка рахунок вже не змінився. А після нього футболісти влаштували сутичку. Україна U-21 перемогла та набрала 3 очки, зрівнявшись з Англією та Люксембургом. Британці на дні групи з нулем очок після двох поразок.