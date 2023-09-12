Сборная Украины перед матчем на Сан-Сиро держалась на второй позиции, с которой можно выходить на Евро-2024 без плей-офф, а Италия отставала на три зачетных балла при игре в запасе. Таким образом, результат противостояния со "Скуадрой" приобретал огромное значение. Невероятно, но шансы "сине-желтых" на ничью или даже на победу были едва ли не самыми высокими за всю историю противостояния – наша команда на ходу, а вот апеннинцы три дня назад продемонстрировали ужасную игру, расписав 1:1 с Северной Македонией.

К тому же, Италия понесла серьезные кадровые потери. В лазарет загремели Кьеза, Политано, Манчини, Тонали и Лоренцо Пеллегрини, а Иммобиле неожиданно остался в запасе. В центре обороны вообще пришлось выпускать 19-летнего Скальвини.

Сергей Ребров вынужден был заменить травмированного Матвиенко на Кривцова. В стартовом составе прогнозируемо появился Довбик – зато в основу вернулся капитан Ярмоленко. Ожидалось, что Цыганков сместится на позицию "десятки", но Виктор перешел аж на левый фланг атаки (а Судаков сохранил место в центре поля). Мудрик же присел на банку (возможно, из-за повреждения, полученного в игре с Англией).

Ужасные 30 минут на Сан-Сиро

Здесь даже особо говорить нечего. Сборной Украины на поле просто не было. Как и в поединке против англичан, минимальное стартовое давление соперника привело к выносам куда попало с кучей мелких потерь – даже Бущан не действовал надежно, выбивая мяч кулаками в очень простых ситуациях.

При этом компактности в низком блоке, как с Англией, уже не возникало – "Скуадра" очень легко растягивала нас через диагонали. При этом ставка явно была сделана на фланг Миколенко и Кривцова, ведь слева постоянно были открыты Ди Лоренцо и Дзаньоло.

Туда же приходили Распадори и Фраттези. Набор фамилий не имеет большого значения – важен принцип. Апеннинцы перегружали один фланг и выполняли быстрые переводы на другой, где открытыми были два футболиста. Они растягивали оборону, а в свободное пространство врывался кто-то третий (чаще других это делал Фраттези).

Справа же итальянцы разрывали, пользуясь невозможностью Ярмоленко поддерживать Коноплю в обороне. В конце концов, стоит отметить, что итальянцы банально были быстрее и интенсивнее при работе на мяче. Болельщики и эксперты сильно недооценили Италию, поверив в ее кризис. "Скуадра" играла, как топ-сборная.

Украина же не прессинговала, проигрывала большинство единоборств и полностью отдала центр поля. Билд-ап вообще не существовал, хотя пробовали разыгрывать по-разному – и через опускание Судакова, и через приход Степаненко в заднюю тройку, и через обычные лонгболы от кипера. Как следствие, Довбик оставался без работы. Вообще, смелых решений никто не принимал.

Первая атака с вхождением в штрафную Италии произошла аж на 21-й минуте. Было еще несколько перспективных возможностей для выбежать в контратаку, но вместо быстрого запуска мяча вперед "сине-желтые" топтались и разворачивались. Особенно бросалась в глаза неэффективность Степаненко – не замечая варианты для продвижений, Тарас до самого перерыва пасовал на ближнего.

Италии повезло с голами, но "Скуадра" наиграла на них

Уже на 3-й минуте итальянцы могли воспользоваться паникой украинцев. После вбрасывания аута с левого фланга Ди Лроренцо зацепился за подбор и бахнул метров с 20-ти – над перекладиной! Еще через семь минут Ди Лоренцо выполнил филигранную передачу на правый угол вратарской, куда влетел Распадори, однако дальнейший удар Джакомо прошел во внешнюю сторону сетки.

А на 12-й минуте "Скуадра" вышла вперед. Банальная ошибка – Судаков потерял мяч недалеко от штрафной, поскользнувшись и упав. Дзакканьи подхватил сферу и покатил на Распадору, а тот выстрелил в ближний угол. 1:0.

На 17-й минуте очередное врывание центрхавов Италии в штрафную площадку привело к панике и топ-моменту. Фраттези зацепился за мяч и сбросил его Барелле, а Николо метров с 10-ти пробил "шведой". Николо попал в голову Забарному! На 26-й же Димарко выполнил подачу на Фраттези, а тот перевел на линию штрафной под удар Распадори – выше ворот!

А уже на 28-й Украина пропустила во второй раз. Диагональ на правый фланг в ноги Дзаньоло, смещение в центр и удар – мяч попал в Фреттези, а тот расстреливает ворота с близкого расстояния. Гол сначала не засчитали из-за офсайда, но VAR показал, что все чисто. Конопля не выдержал линию. 2:0.

Украина проснулась и вернулась в игру

Как и в матче против Англии, "сине-желтые" загадали о возможности играть в футбол уже после 30-й минуты. В действиях наших футболистов стало больше жесткости и агрессии. Опять появились смелые решения – итальянцев пытались обыгрывать 1-в-1. Появились высокие подъемы и быстрые передачи за спину защитникам.

Особенно выделялись Зинченко и Судаков. Александр вообще начал покрывать всю опорную зону на обеих половинах, сохраняя мяч под контролем и обыгрываясь коротко, в то время как Георгий отвечал за креатив. Проснулся даже правый фланг – Ярмоленко несколько раз открывался и отдавал пасы на ход Конопли. На 30-х минутах прошло даже несколько атак вроде той, которая привела к голу в ворота Англии.

На 35-й минуте возник первый момент. Судаков нашел передачей Довбика, а тот плотно выстрелил из-за пределов штрафной – Доннарумма парировал! А еще через пять минут Украина отыграла один мяч.

Снова классно сыграл Судаков, который расшатал соперника в центре поля, протащил мяч и отдал разрезную передачу на Довбыка. Артем зацепился за сферу на левом краю, обыгрался в стеночку с Ярмоленко и пробил, заставив Доннарумму выполнять сейв – а Димарко в панике выбил мяч в ноги Ярмоленко!

Андрей наказал. 2:1 Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Что наиболее важно, старт второго тайма прошел в том же русле, что и завершение первого – Украина действовала смело, Судаков ассистировал Довбыку, а атаки доходили до логического завершения.

В частности, на 49-й минуте Артем переводил мяч с правого фланга на линию полукруга, откуда стрелял Цыганков. Удар накрыли. Еще через две минуты Довбик открылся под заброс Судакова на правый край штрафной, откуда нанес мощный выстрел – мимо ближней штанги! За расточительность на 53-й минуте нас могли наказать, однако Дзакканьи после скидки Распадори в центр штрафной площадки пробил мимо дальнего угла.

А дальше пошли замены. Сергей Ребро на 58-й минуте снял с пробега Ярмоленко и Довбика, бросив в бой Мудрика (Цыганков перешел на правый фланг) и Яремчука. Лучано Спаллети освежил левый фланг – вместо Дзакканьи и Димарко выпустил Ньйонто и Бираги.

Италия забрала последнюю 30-минутку

К сожалению, после этого атака сборной Украины выключилась. Не помогло даже появление Буяльского и Ваната на 75-й минуте (вместо Цыганкова и Зинченко). Подопечные Сергея Реброва до 80-х минут имели только один неудачный рывок Мудрика, когда он зашел в штрафную и откровенно заигрался.

Италия оказывала колоссальное давление, создавая острые моменты. На 66-й минуте Скальвини замыкал подачу с углового (мяч прошел в сантиметрах от перекладины). На 67-й Дзаньоло обыгрался с Фраттези и бахнул с линии штрафной в дальний угол – Бущан парировал! На 69-й же нашу защиту откровенно порвали в нашей же штрафной, но Локателли в завершении эпизода выстрелил в перекладину!

После выхода Ретеги и Орсолини на 72-й минуте ничего капитально не изменилось. Италия раскатывала нас, как душа пожелает. Впрочем, с завершением у "Скуадры" неожиданно начались проблемы – больше моментов в матче они не создавали.

Украина имела шанс спастись

В последнюю 10-минутку украинцы заиграли на чужой половине активнее. В частности, на 81-й минуте Судаков организовал хороший контрвыпад, а Буяльский заработал опасный стандарт – впрочем, Мудрик пробил по воробьям. На 85-й же Мудрик прорвался по левому флангу и подал на дальнюю штангу, где Конопля продавил Ньйонто и замкнул. Мимо ворот!

На последней минуте свежий Ванат попытался забить с дистанции, но получилось неточно. Впрочем, Италия тоже не отсиживалась – в конце встречи Ретеги и Ньонто раскатывали нашу оборону в штрафной, но никак не могли завершить атаку.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Лучано Спаллетти. 2:1 Таким образом, Италия и Украина набрали по 7 очков, однако апеннинцы обошли нас в таблице благодаря лучшей статистике в личных встречах. Ответный матч пройдет 20 ноября.