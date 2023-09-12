Сборная Украины в рамках 6-го тура отбора к Чемпионату Европы-2024 сыграет с Италией. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Когда мы говорим о тяжелых соперниках для сборной Украины, то прежде всего вспоминаем Англию. Затем кто-то скажет об Испании и Германии, а вот Италия не приходит в голову сразу. Между тем, статистика противостояния довольно удручающая – "сине-желтые" в восьми матчах потерпели шесть поражений, получив две ничьи и забив три гола. При этом между ничьими прошло 12 лет – и это были товарищеские встречи.

Италия – Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024

Впрочем, подавляющее большинство поединков прошло в золотую для итальянского футбола эпоху (хотя в 2007-ом она уже подошла к концу). В 2010-х был только неудачный товарняк перед Евро-2012 и уверенные 1:1 в Генуе в 2018 году – тогда Малиновский забил эффектный гол, а Барелла только дебютировал за "Скуадру". После того матча команды Шевченко и Манчини начали набирать бешеные обороты, что вылилось в успешное Евро-2020.

Современная сборная Украины где-то осенью 2018-го и сложилась – как в кадровом плане, так и в тактическом. Даже руководство Александра Петракова не уничтожило ее основные игровые принципы и достоинства. При всех нюансах, "сине-желтые" оставались в когорте сильных европейских коллективов, не впадая в явный кризис.

Италия же после триумфа на Евро-2020 плавно скатывалась. Деградация привела к фиаско в отборе на ЧМ-2022, а теперь она рискует продолжиться непопаданием на Евро-2024. Прямо сейчас "Скуадра" полна хаоса и проблем на всех уровнях – не будет преувеличением сказать, что настал идеальный момент для дебютной победы над апеннинцами.

Роберто Манчини еще до начала отбора начал смену поколений в сборной, однако вскрылся неприятный факт – в Италии не так уж и много перспективно топовых футболистов. Искать их приходилось даже в Серии Б и чемпионате Румынии, а форварда Матео Ретеги вообще натурализовали. Тем не менее, эксперименты с составом принесли третье место Лиги наций.

Нынешняя заявка "Скуадры" тоже не выглядит слишком грозной. Есть футболисты Лидса, Монцы, Болоньи вчерашние игроки Галатасарая и резервисты топ-клубов – зато нет Берарди, Верратти, Жоржиньо, Скамакки и Кина.

Лучано Спаллети летом сменил Роберто Манчини на посту алленаторе, что повлекло серьезный конфликт с Наполи. Недавний триумфатор Серии А начал с фиаско в Скопье – Северная Македония расписала с итальянцами ничью, поставив последних на грань катастрофы. От результатов матчей против Украины теперь зависит всё.

Итальянскую тифозерию тревожит не только провальный счет в Македонии, а и качество футбола. Сборная демонстрировала слишком медленный и беззубый футбол – 9 ударов за 90 минут (даже меньше чем у балканцев) и ни одного опасного эпизода после 47-й минуты. Если же вспомнить матч с Англией еще при Манчини, то там тоже был только один нормальный тайм – и тоже почти не возникало реальных моментов.

То есть, проблемы имеют системный характер, а за несколько тренировок Лучано Спаллети ничего кардинально не изменил. И это не удивляет – его Наполи строился два года и отличался чрезвычайно интенсивным прессингом. Когда соперники научились его контрить, то партенопейцы резко сдулись, удержав первое место только благодаря бешеному гандикапу.

Таким образом, сборная Италии подходит к матчу против Украины без поставленной игры и с составом, который даже рядом не стоял с Англией и другими топ-сборными. Наша же национальная команда три дня назад сдержала британский дрим-тим – причем это было сделано максимально уверенно. Да и в целом при Сергее Реброве заметен быстрый прогресс.

Прогресс не связан с открытием чего-то принципиально нового в тактике. Просто сборная Украины после года метаний с Александром Петраковым вернулась к базе – то есть, к позиционному футболу с осмысленными владениями. Разница же с эпохой Андрея Шевченко заключается в меньшей догматичности украинской команды.

Главной изюминкой нового тренерского штаба является адаптация под особенности состава, прагматичные тактические планы и эффективный гейм-менеджмент по ходу матчей. Ничья с Англией подтвердила, что летние успехи Сергея Реброва не были случайными – против британцев грамотно закрылись в средне-низком блоке (пусть и не без нюансов), что имеет смысл против инертной, прагматичной и бедной на идеи команды Саутгейта.

Выход же Яремчука удивил многих, но был продиктован его умением вести единоборства – а это очень важно в игре с британцами. Как показала статистика, выбор себя оправдал, несмотря на весь хейт к Роману.

Не все решения Сергея Реброва срабатывают, но задумки логичны – а если они не работают, то быстро находятся новые решения. В целом, их эффективность довольно высока. При этом Украина не превратилась в хамелеона, который работает только от соперника – в том же матче с Англией (как и с Германией) "сине-желтые" пытались разыгрывать мяч между линиями и под давлением. Наша идентичность и сильные качества никуда не делись.

Словом, Украина прямо сейчас готова уверенно тягаться с топовыми соперниками. По крайней мере, если мы говорим о структуре игры – с уровнем исполнителей, конечно, не все так радужно. Особенно учитывая проблемы с тонусом в начале сезона и наличием кучи микротравм.

"Скуадра" же хоть и не впечатляет по именам на фоне других грандов, но все же представлена футболистами из топ-лиг и топ-клубов. На уровне сборных этот фактор значит многое.

Кадровая ситуация

У Италии есть серьезные пробоины в составе. Еще перед матчем в Скопье травмировались Кьеза и Лоренцо Пеллегрини, которые уже покинули расположение национальной команды. По ходу игры повреждения получили еще и Манчини и Политано. Итальянская пресса подозревает, что в матче против Украины место в основе может потерять и Доннарумма.

Лучано Спаллети довызвал форварда Болоньи – Рикардо Орсолини. В предыдущем сезоне он забил 11 голов в 34-х матчах, но вряд ли ему доверят основу. На позицию правого вингера фаворитом кажется Распадори, знакомый алленаторе по Наполи, а слева за позицию поборются Дзакканьи и Ньонто. Манчини же в центре обороны с большой вероятностью заменит "лациале" Романьоли.

У сборной Украины остаются вопросы относительно готовности Ярмоленко, который только начал тренироваться с командой. Кроме того, неизвестно состояние Матвиенко – Николая заменили в перерыве матча с Англией, объяснив это давней травмой центрбека. Тем не менее, перед игрой с Италией он работал в общей группе.

На всех остальных позициях ситуация выглядит стабильной. Есть вопросы по основному форварду – возможно, Довбыка берегли под Италию, хотя за полчаса с Англией новичок Жироны не продемонстрировал ничегошеньки. Ну и есть вопросы по схеме то расположения Цыганкова – если Ярмоленко готов, то Виктор сможет работать "десяткой", а Судаков сядет в запас.

Ставим на консервативную версию. Сыграем так же, как и против Англии, но с Довбыком на острие. Сергей Ребров не любит менять тактические планы, которые работают.

Ориентировочные составы на матч Италия – Украина

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Романьоли, Бастони, Ди Марко – Тонали, Кристанте, Барелла – Распадори, Иммобиле, Дзакканьи

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Судаков, Степаненко, Зинченко – Цыганков, Довбик, Мудрик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Для сборной Италии сегодняшний поединок имеет огромное значение. Ничья будет означать тяжелый удар, а поражение станет катастрофой. "Скуадра" прикована к стене, поэтому сегодня апеннинцы будут заведенными – тем более, перед публикой в Милане. Нашей далеко не идеальной обороне следует готовиться к давлению.

Учитывая класс соперника, можно не сомневаться – моменты у хозяев будут. Высока и вероятность взятия ворот Бущана. Тем не менее, в отборе на Евро-2024 сборная Италии выглядела ровно только с Мальтой, а вот с Англией и Северной Македонией команды хватило только на тайм. При этом опасных моментов было мало.

Исправить старые проблемы за короткий срок трудно – Лучано Спаллети умеет работать вдолгую, но он не "пожарник". Поставленной игры у "Скуадры" пока нет. В то же время сборная Украины доказала как умение уверенно защищаться, так и способность наказывать за ошибки. И это на фоне Англии!

Как мы уже писали, в структурном плане команда Сергея Реброва демонстрирует готовность тягаться с сильнейшими оппонентами. Нынешняя же Италия не выглядит коллективом, с которым невозможно зацепиться за очки (доказано македонцами) – именно поэтому мы поставим на отсутствие поражения "сине-желтых".

Даже победа над итальянцами не удивит, однако ставить на такой жирный успех было бы слишком самоуверенно. На выезде хватит и ничьи.

Италия – Украина: пресс-конференция Сергея Реброва – о состоянии Ярмоленко, обманчивом кризисе соперника и игре ради ВСУ