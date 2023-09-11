Збірна України в гостях зіграє проти Італії в рамках 6-го туру кваліфікації на Євро-2024. Де дивитися матч Італія – Україна онлайн, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Італія – Україна відбудеться в Мілані на легендарному Сан-Сіро у вівторок, 12 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Розширену текстову онлайн трансляцію зустрічі проведе "Футбол 24".

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Де дивитися матч Італія – Україна? Гру наживо покажуть відразу кілька мовників. Трансляція буде доступна на медіа-сервісі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Водночас у цифровому етері T2, кабельних мережах та IPTV гру покажуть місцеві телеканали "Суспільного". Ефір на MEGOGO розпочнеться з експертної студії, яка стартує за годину до початку матчу. Прокоментують гру Володимир Кобельков та Сергій Лук'яненко.

До слова, це буде лише перша зустріч команд у нинішній кваліфікації до Євро-2024, оскільки календар підлаштовували під Італії, яка брала участь у фінальній частині Ліги націй. Наразі збірна України має три очки переваги над "Скуадрою Адзуррою", але наші суперники мають гру в запасі. Ситуація в групі С така, що саме ці дві команди розіграють другу путівку в плей-офф. Скинути з першого місця Англію буде надзвичайно складно.

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