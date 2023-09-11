Про стан команди:

"У гравців є невеликі пошкодження, але сьогодні всі тренуються. Подивимося після тренування. У нас 22 гравці, 3 воротарі – потрібно робити вибір. Мікротравми не дуже заважають. Футболісти зараз не отримують особливого навантаження, вони відновлюються. Сьогодні ми більше знайомимося з полем, з суперником. Два дні займаємося без навантажень.

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Ярмоленко тренується. На жаль, Андрій не має практики, відновлювався. Однак останні три-чотири дні він тренується в загальній групі. Його поява завтра цілком можлива.

Треба більше часу, щоб звести команду до однакового тонусу. Але ми ж не вперше збираємося. Футболісти все розуміють. Ми стараємося більше концентруватися на моделі нашої гри. Вдячний гравцям за роботу в ці шість днів. Як на мене, вони дуже додали в командному футболі."

Про силу Італії:

"Італія зіграла внічию з Північною Македонією. Я дивився той матч. Була дуже важка гра через погане поле. Але я бачив інтенсивність. Бачив, завдяки чому італійці намагалися виграти. Завтра інтенсивність буде не менша. Ми повинні підготуватися до цього.

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Я знаю, як буде грати Італія. Це важливий матч для них, але водночас важливий для нас. Потрібно поважати суперника, однак ми маємо зосередитися на своїй грі. Якщо не покажемо свій футбол – буде дуже складно. Це топ-команда, тому ми її ще не перемагали. Важко грати проти таких опонентів. Ми здобули очко з Англією, але це було дуже-дуже складно. Така ж гра нас очікує завтра.

Зараз збірна України переживає дуже гарні часи. Я не розумію, чому ви кажете про кризу Італії. Я бачив всі їхні матчі, зокрема у Лізі націй. Це дуже сильна команда. Вони показують високий рівень. Спаллетті зробив якісну роботу в Наполі, виграв Скудетто. Я дуже поважаю цього тренера. Всім треба час. Я бачу, що збірна Італії – це команда."

Про значення гри для України:

"Шевченко не лише підтримує нас, він підтримує всю Україну, виступаючи амбасадором United 24. Андрій робить дуже велику справу для України. Для мене велика честь побачити його тут. Як він грав в Італії – це приклад великого українця.

Я вважаю, ми зараз живемо заради наших ЗСУ. Все, що ми робимо, – це для них. Коли футболісти виходять на поле, то розуміють, для кого ми граємо. У матчі з Англією вони дуже гарно представили нашу країну. Той настрій, який був на полі, який був на трибунах.

Дуже добре, що ми взагалі маємо можливість грати, адже в нашій країні війна. В нас є план на гру. Ми повинні показати характер українців, які зараз борються за незалежність. Так, футбол зараз не на першому місці, але ми покажемо характер.

Ми вдячні кожному українцю, хто прийде на матч підтримати нас. Це підтримка не лише команди, а всієї країни. Цей матч будуть дивитися мільйони українців."

Італія прийме Україну у вівторок, 12 вересня, в Мілані на Сан-Сіро. Матч буде надважливим у контексті боротьби за вихід на чемпіонат Європи. Італія відстає від України на три очки (маючи гру в запасі) у групі відбору до Євро-2024.