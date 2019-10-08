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Італія створить структуру для боротьби з расизмом на стадіонах

21:47 40 Читать на русском
Італія створить структуру для боротьби з расизмом на стадіонах
Ромелу Лукаку / Фото ФК Інтер

В Серії А розпочнуть масштабну війну проти расизму.

Італійська влада започаткує спеціальний орган, який запобігатиме проявам расизму на стадіонах, повідомляє ANSA.

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Організатори майбутньої структури вже провели консультації з клубами, які підтримали цю ініціативу. Попередньою датою старту роботи нового органу називають 21 березня 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно жертвою расизму на італійських аренах став нападник Інтера Ромелу Лукаку. Раніше про цю проблему висловлювався також захисник Наполі Каліду Кулібалі.

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Теги
Італія Расизм у футболі Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Серія А
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