Екс-динамівець Бетао поскаржився на проблемне життя в Україні – расизм, їжа і невихованість українців

Бразилець Бетао пригадав неприємні моменти, які випали на його долю під час виступів за київське Динамо.

"Це було дуже самотнє місце, скажімо так. Я витрачав багато часу на приготування їжі. Я не знав рецептів. У мене були лише руки, щоб готувати. Готував всяке. Мені подобається запечена тріска і яловичина. Зараз я готую менше, цим займається моя дружина.

Хацкевич поскаржився на роботу з бразильцями, які провалилися в Динамо

Люди мене бачили темношкірим хлопцем з машиною. Вони дивилися на мене, потім на машину, потім знову на мене, і знову на машину. І нічого не говорили.

Расизм виходить з колиски. На ринку я зіткнувся з бабусею і її онукою. Я говорив російською, попросив вибачення. Дівчинка подивилася на мене з подивом. Коли я пішов далі, вона сказала: "Чорний хлопець розмовляє російською". Я просто подивився, розсміявся і пішов. Люди в Україні говорили, що їм не подобаються африканці, які були більш чорними, скажімо так.

Київ – красиве місто, але люди там не надто ввічливі. У нас в Бразилії люди з візками в супермаркеті пропускають одне одного, вибачаються. В Україні не так – кожен намагається пропхатися один перед одним, ніхто не поступиться", – сказав Бетао в інтерв'ю UOL.

Нагадаємо, бразильський оборонець захищав кольори Динамо з 2008 по 2013 роки, а також повертався у 2015-му. Разом з киянами Бетао двічі ставав чемпіоном України і одного разу володарем Кубка.

"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із Вербічем