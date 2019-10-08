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Италия создаст структуру для борьбы с расизмом на стадионах

21:53 9 Читати українською
Италия создаст структуру для борьбы с расизмом на стадионах
Ромелу Лукаку / Фото ФК Интер

В Серии А начнут масштабную войну против расизма.

Итальянская власть запустит специальный орган, который предотвратит проявление расизма на стадионах, сообщает ANSA.

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Организаторы будущей структуры уже провели консультации с клубами, которые поддержали эту инициативу. Предварительной датой старта работы нового органа называют 21 марта 2020.

Напомним, недавно жертвой расизма на итальянских аренах стал нападающий Интера Ромелу Лукаку. Ранее об этой проблеме высказывался также защитник Наполи Калиду Кулибали.

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Теги
Италия Расизм в футболе Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Серия А
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