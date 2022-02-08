Дедлайном для подання заявок є 23 березня, але італійці заздалегідь надіслали в УЄФА відповідні документи. Апеннінці вже двічі самостійно організовували першість Європи – у 1968-му та 1980-му. У 2021 році Рим був одним із міст-господарів турніру.

Велика Британія та Ірландія відмовились від планів провести чемпіонат світу й націлились на Євро

Цікаво, що раніше італійці виявили бажання прийняти Євро-2028, на який також претендують Велика Британія й Ірландія. Але тепер керівництво федерації визначило пріоритетом саме 2032 рік, щоб мати більше часу для побудови нових арен і модернізації тих, що вже існують. Габріеле Гравіна – очільник FIGC – залишився завдоволеним проведенням минулорічного Євро в Римі та націлений на перемогу італійської заявки. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Господаря чемпіонату Європи-2032 оголосять на засіданні Виконкому УЄФА у вересні 2023 року.

Нагадаємо, "Скуадра Адзурра" стала переможцем Євро-2020, фінал якого відбувся в Лондоні. Підопічні Роберто Манчіні обіграли Англію в серії пенальті.

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля