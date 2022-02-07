Претендентів на проведення чемпіонату світу 2030 року стало менше.

Велика Британія та Ірландія відмовились від планів подавати спільну заявку на проведення ЧС-2030, інформує BBC Sport.

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Причина – фінансова. Рішення було ухвалене після технічно-економічного аналізу затрат на організацію Мундіалю. Натомість футбольні асоціації Ірландії, Англії, Північної Ірландії, Уельсу й Шотландії хочуть стати господарями Євро-2028 і готують відповідне звернення.

Наразі серед претендентів на проведення чемпіонату світу 2030 року є лише Іспанія та Португалія, які подали спільну заявку.

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