Дедлайном для подачи заявок является 23 марта, но итальянцы заранее направили в УЕФА соответствующие документы. Апеннинцы уже дважды самостоятельно организовывали первенство Европы – в 1968-м и 1980-м. В 2021 году Рим являлся одним из городов-хозяев турнира.

Великобритания и Ирландия отказались от планов провести чемпионат мира и нацелились на Евро

Интересно, что ранее итальянцы изъявили желание принять Евро-2028, на который также претендуют Великобритания и Ирландия. Но теперь руководство федерации определило приоритетом именно 2032 год, чтобы иметь больше времени для построения новых арен и модернизации существующих. Габриэле Гравина – глава FIGC – остался доволен проведением прошлогоднего Евро в Риме и нацелен на победу итальянской заявки. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Хозяина чемпионата Европы-2032 объявят на заседании Исполкома УЕФА в сентябре 2023 года.

Напомним, "Скуадра Адзурра" стала победителем Евро-2020, финал которого прошел в Лондоне. Подопечные Роберто Манчини обыграли Англию в серии пенальти.

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