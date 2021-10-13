Італія може втретє у своїй історії прийняти континентальний форум.

Італійська федерація футболу серйозно розглядає варіант з подачею заявки на проведення Євро-2028, інформує TuttomercatoWEB.

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Сьогодні УЄФА опублікував вимоги до потенційних господарів, які повинні забезпечити 10 стадіонів. Крайній термін для підтвердження заявок – 23 березня 2022 року. Остаточний вибір господаря Євро-2028 буде зроблений у вересні 2023-го.

Додамо, що Італія має досвід проведення двох чемпіонатів Європи – у 1964-му та 1980-му. Господарем найближчого форуму є Німеччина, а експериментальний Євро-2020 приймали відразу 11 різних країн.

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