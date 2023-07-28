Італія та Туреччина хочуть прийняти чемпіонат Європи, який відбудеться у 2032 році.

УЄФА підтвердив на офіційному сайті, що отримав спільну заявку від італійської та турецької федерацій на організацію Євро-2032.

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Керівний орган європейського футболу зазначив, що отримав лише одну заявку на проведення чемпіонату Європи 2032. Турецька федерація також брала участь в тендері на проведення Євро-2028, тоді як італійська тільки на турнір, який відбудеться у 2032 році.

УЄФА планує розглянути всі надані документи від обох федерацій 10 жовтня. Саме тоді європейський орган планує визначитися з місцем проведення турніру.

Нагадаємо, що Англія, Північна Ірландія, Ірландія, Шотландія та Уельс подали також спільну заявку на проведення Євро-2028.

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