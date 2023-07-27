УЄФА вирішив тимчасово допустити Барселону до Ліги чемпіонів, однак, це ще не крапка у справі.

Барселону все ще можуть виключити з розіграшу Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24. Однак станом на сьогоднішній день каталонський клуб був тимчасово допущений до участі в Лізі чемпіонів. Про це інформує офіційний сайт УЄФА.

Арсенал без Зінченка у божевільному матчі з хокейним рахунком переграв Барселону, Мудрик зіграв проти Ньюкасла

Розгляд щодо Барселони призупинено, але не закрито. УЄФА може відновити справу за запитом інспекторів з етики.

Нагадаємо, що "блаугранас" підозрюється в корупції через виплати колишньому арбітру Хосе Марії Негрейрі. З 2001 по 2018 рік він отримав від каталонського клубу 7,3 мільйона євро. Раніше Барселона стверджувала, що платила колишньому арбітру за консультації.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого