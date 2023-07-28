Италия и Турция хотят принять чемпионат Европы, который пройдет в 2032 году.

УЕФА подтвердил на официальном сайте, что получил совместную заявку от итальянской и турецкой федераций на организацию Евро-2032.

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Руководящий орган европейского футбола отметил, что получил лишь одну заявку на проведение чемпионата Европы 2032. Турецкая федерация принимала участие также в тендере на проведение Евро-2028, тогда как итальянская только на турнир, который состоится в 2032 году.

УЕФА планирует рассмотреть все предоставленные документы от обеих федераций 10 октября. В это время европейский орган планирует определиться с местом проведения турнира.

Напомним, что Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс также подали совместную заявку на проведение Евро-2028.

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