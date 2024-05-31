Жіноча збірна України не змогла втримати перемогу в матчі 3-го туру кваліфікації до Євро-2025 проти Уельсу. Читайте огляд поєдинку на "Футбол 24".

Відбір до Євро-2025, Ліга B, 3-й тур, жінки

Група 4

Уельс – Україна – 1:1

Голи: Бартон, 64, (пен.) – Андрухів, 3

Не встигла гра розпочатись, як українки вже повели в рахунку після жахливої обрізки збірної Уельсу. Ріаннон Робертс отримала передачу від воротаря на правому фланзі оборони та віддала неточний пас у центр. М'яч прилетів до Вероніки Андрухів, яка забила фактично в порожні ворота.

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Суперниці відігрались по перерві – Кейлі Бартон впевнено реалізувала пенальті, призначений за влучання у руку Басанській. В підсумку, гра завершилась нічиєю 1:1.

Таким чином, збірна України з 4 очками залишилась на третьому місці в групі, а Уельс набрав 7 пунктів, залишившись першим.

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