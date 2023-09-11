О состоянии команды:

"У игроков есть небольшие повреждения, но сегодня все тренируются. Посмотрим после тренировки. У нас 22 игрока, 3 вратаря – нужно делать выбор. Микротравмы не очень мешают. Футболисты сейчас не получают особой нагрузки, они восстанавливаются. Сегодня мы больше знакомимся с полем, с соперником. Два дня занимаемся без нагрузок.

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Ярмоленко тренируется. К сожалению, у Андрея нет практики, он восстанавливался. Однако последние три-четыре дня он тренируется в общей группе. Его появление завтра вполне возможно.

Надо больше времени, чтобы свести команду к одинаковому тонусу. Но мы ведь не впервые собираемся. Футболисты все понимают. Мы стараемся больше сконцентрироваться на модели нашей игры. Благодарен игрокам за работу в эти шесть дней. По-моему, они очень добавили в командном футболе."

О силе Италии:

"Италия сыграла вничью с Северной Македонией. Я смотрел тот матч. Была очень тяжелая игра из-за плохого поля. Но я видел интенсивность. Видел, благодаря чему итальянцы пытались выиграть. Завтра интенсивность будет не меньше. Мы должны подготовиться к этому.

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Я знаю, как будет играть Италия. Это важный матч для них, но в то же время важный для нас. Нужно уважать соперника, однако мы должны сосредоточиться на своей игре. Если не покажем свой футбол – будет очень сложно. Это топ-команда, потому мы ее еще не побеждали. Трудно играть против таких оппонентов. Мы добыли очко с Англией, но это было очень-очень сложно. Такая же игра нас ждет завтра.

Сейчас сборная Украины переживает очень хорошие времена. Я не понимаю, почему вы говорите о кризисе Италии. Я видел все их матчи, в том числе в Лиге наций. Это очень сильная команда. Они показывают высокий уровень. Спаллетти проделал качественную работу в Наполи, выиграл Скудетто. Я очень уважаю этого тренера. Всем нужно время. Я вижу, что сборная Италии – это команда."

О значении игры для Украины:

"Шевченко не только поддерживает нас, он поддерживает всю Украину, выступая послом United 24. Андрей делает очень большое дело для Украины. Для меня большая честь увидеть его здесь. Как он играл в Италии – это пример великого украинца.

Я считаю, что мы сейчас живем ради наших ВСУ. Все, что мы делаем – это для них. Когда футболисты выходят на поле, то понимают, для кого мы играем. В матче с Англией они очень хорошо представили нашу страну. То настроение, какое было на поле, какое было на трибунах.

Очень хорошо, что у нас вообще есть возможность играть, ведь в нашей стране война. У нас есть план на игру. Мы должны показать характер украинцев, которые сейчас борются за независимость. Да, футбол сейчас не на первом месте, но мы покажем характер.

Мы благодарны каждому украинцу, кто придет на матч поддержать нас. Это поддержка не только команды, но и всей страны. Этот матч будут смотреть миллионы украинцев."

Италия примет Украину во вторник, 12 сентября, в Милане на Сан-Сиро. Матч будет очень важным в контексте борьбы за выход на чемпионат Европы. Италия отстает от Украины на три очка (имея игру в запасе) в группе отбора к Евро-2024.