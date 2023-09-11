Європейські ЗМІ продовжують колекціонувати фейли перед матчами проти збірної України.

Цього разу відзначилися італійці, які готуються приймати "синьо-жовтих" в рамках кваліфікації Євро-2024.

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Видання Calciomercato помилилося вже у заголовку, назвавши Олексндра Петракова головним тренером збірної України. Незабаром таки виправили на Сергія Реброва, але в тексті ще раз недоречно згадали колишнього наставника.

Головною зіркою українців назвали Михайла Мудрика, хоча вінгер Челсі далеко не завжди виступає на стабільно якісному рівні. Також Calciomercato вважає основною парою центрхавів нашої збірної Судаков – Сидорчук. Втім, екс-капітан Динамо здебільшого розпочинає матчі в запасі, а роль опорника вже багато років "залізно" належить Тарасу Степаненку.

Нагадаємо, поєдинок Італія – Україна відбудеться в Мілані на легендарному Сан-Сіро у вівторок, 12 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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