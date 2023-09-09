Збірні Італії та України дізнались ім'я рефері, який працюватиме на очному поєдинку відбору до чемпіонату Європи.

На матчі Італія – Україна працюватиме бригада суддів з Іспанії на чолі з Алехандро Ернандесом, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть Хосе Наранхо та Дієго Санчес Рохо. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Алехандро Муньїс Руїс. Також на поєдинку буде відсутній VAR.

До слова, вже сьогодні Україна зустрінеться з Англією, початок о 19:00. Італія ж трохи пізніше зіграє з Північною Македонію, старт гри о 21:45.

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