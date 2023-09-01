До заявки "Скуадри Адзурри" увійшли 29 футболістів – 4 воротарі+25 польових.

Англія оголосила заявку на матч з Україною – чотири одноклубники Зінченка, вигнанець з МЮ і без зірки Челсі

У вересні італійці проведуть 2 матчі в рамках відбору Євро-2024. 9-го числа чинні чемпіони Європи зіграють на полі Північної Македонії, а 12-го прийматимуть Україну в Мілані. Зустріч зі "синьо-жовтими" може стати вирішальною в контексті боротьби за друге місце групи С. Англія зі старту відірвалася від усіх переслідувачів, а Північна Македонія і Мальта навряд зможуть нав'язати конкуренцію.

Нагадаємо, італійцям довелося екстрено шукати заміну Роберто Манчіні, який спокусився щедрою пропозицією Саудівської Аравії. Новим керманичем став автор чемпіонського Наполі – Лучано Спаллетті.

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