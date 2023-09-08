Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті змушений готувати інший план на свої перші матчі на чолі національної команди.

Півзахисник Роми Лука Пеллегріні та вінгер Ювентуса Федеріко К'єза отримали м'язові травми та вже покинули розташування команди, повідомляє прес-служба збірної Італії.

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Апеннінські ЗМІ прогнозували, що обидва футболісти будуть основними в оновленій команді, яку будує Лучано Спаллетті. Екс-наставник Наполі готується до дебюту на чолі збірної, яку несподівано покинув Роберто Манчіні.

Нагадаємо, "Скуадра Адзурра" проведе два матчі кваліфікації до Євро-2024. 9 вересня італійці зіграють проти Північної Македоні, а 12 вересня на Сан-Сіро приймуть збірну України.

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