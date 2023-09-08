Італія – Україна: два лідери "Скуадри Адзурри" не зможуть зіграти у матчі
Півзахисник Роми Лука Пеллегріні та вінгер Ювентуса Федеріко К'єза отримали м'язові травми та вже покинули розташування команди, повідомляє прес-служба збірної Італії.
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Апеннінські ЗМІ прогнозували, що обидва футболісти будуть основними в оновленій команді, яку будує Лучано Спаллетті. Екс-наставник Наполі готується до дебюту на чолі збірної, яку несподівано покинув Роберто Манчіні.
Нагадаємо, "Скуадра Адзурра" проведе два матчі кваліфікації до Євро-2024. 9 вересня італійці зіграють проти Північної Македоні, а 12 вересня на Сан-Сіро приймуть збірну України.
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