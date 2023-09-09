Италия – Украина: поединок квалификации к Евро-2024 рассудит арбитр из Испании
Сборные Италии и Украины узнали имя рефери, который будет работать на очном поединке отбора к чемпионату Европы.
На матче Италия – Украина будет работать бригада судей из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом, сообщает официальный сайт УЕФА.
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На линиях ему будут помогать Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Алехандро Муньис Руис. Также на поединке будет отсутствовать VAR.
К слову, уже сегодня Украина встретится с Англией, начало в 19:00. Италия же чуть позже сыграет с Северной Македонией, старт игры в 21:45.
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