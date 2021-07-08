"Думаю, що Данія програла чотири матчі з 30-ти останніх. Рекорд Італії вражає ще більше. Останні кілька років це топ-команда. Ми ретельно стежили за їхнім прогресом. Ми знаємо, як вони грають. У них приголомшлива енергія і стиль. Як і завжди, Італії складно забити. Без сумніву, ця команда заслужила фінал, перемігши дві топ-команди: Бельгію та Іспанію.

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Тому це найскладніший виклик, що у нас був. У нас на день менше для відновлення. Але ми почнемо готуватися прямо зараз. Прекрасно мати таку можливість. Ми у фіналі і повинні цим насолоджуватися. Однак у нас ще одна перешкода, яку треба подолати і вийти переможцями. Італія дуже сильна. Команда продемонструвала відмінну форму, у неї справжні воїни в захисті. З нетерпінням чекаю цієї неймовірної гри.

Ми вже говорили, що хочемо створити спогади для нації, тому потрібно закінчити роботу. Фінали для того, щоб в них перемагати. Потрібно перегрупуватися, полагодити і відновитися. Сьогодні ми віддали величезну кількість як емоційних, так і фізичних сил", – цитує Саутгейта Sky Sports.

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