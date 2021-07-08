"Думаю, что Дания проиграла четыре матча из 30-ти последних. Рекорд Италии впечатляет еще больше. Последние несколько лет это топ-команда. Мы тщательно следили за их прогрессом. Мы знаем, как они играют. У них потрясающая энергия и стиль. Как и всегда, Италии сложно забить. Без сомнения, эта команда заслужила финал, победив две топ-команды: Бельгию и Испанию.

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Поэтому это сложный вызов, у нас был. У нас на день меньше для восстановления. Но мы начнем готовиться прямо сейчас. Прекрасно иметь такую ​​возможность. Мы в финале и должны этим наслаждаться. Однако у нас еще одно препятствие, которое нужно преодолеть и выйти победителями. Италия очень сильна. Команда продемонстрировала отличную форму, у нее настоящие воины в защите. С нетерпением жду этой невероятной игры.

Мы уже говорили, что хотим создать воспоминания для нации, поэтому нужно закончить работу. Финалы для того, чтобы в них побеждать. Нужно перегруппироваться, налаштуватися и восстановиться. Сегодня мы отдали огромное количество как эмоциональных, так и физических сил", – цитирует Саутгейта Sky Sports.

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