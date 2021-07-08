Як відомо, Англія вперше за 55 років пробилася у фінал великого турніру. Напередодні "Три леви" зі скандалом здолали Данію в півфіналі Євро-2020.

Англія – Данія: УЄФА відкрив три справи щодо скандального півфіналу Євро-2020

Англійські фани вже готують до можливого тріумфу. На сайті британського уряду зареєстрували петицію з проханням зробити 12 липня офіційним вихідним днем. Зібрані 100 тисяч підписів означають, що парламент зобов'язаний розглянути звернення.

Нагадаємо, фінал нинішнього чемпіонату Європи відбудеться у неділю, 11 липня. Гра пройде на легендарному Вемблі, початок о 22:00. Суперником збірної Англії стане національна команда Італії.

Фейковий герой тріумфу Англії зганьбився ще в перший день Євро – УЄФА проґавив прогнозоване фіаско й зіпсував свято