Марлос образився на Шахтар і навіть не прийшов попрощатися з командою, – ЗМІ
14:18 - Читать на русском
Марлос і донецький Шахтар розійшлися не зовсім мирним шляхом.
Півзахисник образився на клуб і навіть не прийшов на церемонію прощання з партнерами, стверджує FootBoom.
Шахтар офіційно підтвердив відхід Марлоса
Марлос розраховував отримати новий контракт у Шахтарі, але так і не дочекався пропозиції. Цікаво, що 33-річний хавбек не потрапив навіть до заявки на останній матч року проти Олександрії (2:1). Тренер "гірників" Роберто Де Дзербі все списав на травму ветерана.
Нагадаємо, Марлос виступав за Шахтар з 2014 року. Очікується, що хавбек вільним агентом приєднається до рідного Атлетіко Паранаенсе.
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