Марлос і донецький Шахтар розійшлися не зовсім мирним шляхом.

Півзахисник образився на клуб і навіть не прийшов на церемонію прощання з партнерами, стверджує FootBoom.

Шахтар офіційно підтвердив відхід Марлоса

Марлос розраховував отримати новий контракт у Шахтарі, але так і не дочекався пропозиції. Цікаво, що 33-річний хавбек не потрапив навіть до заявки на останній матч року проти Олександрії (2:1). Тренер "гірників" Роберто Де Дзербі все списав на травму ветерана.

Нагадаємо, Марлос виступав за Шахтар з 2014 року. Очікується, що хавбек вільним агентом приєднається до рідного Атлетіко Паранаенсе.

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