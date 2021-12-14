Вже екс-півзахисник "гірників" після оголошення про його відхід із Шахтаря повернувся на батьківщину.

Дружина 33-річного уродженця Бразилії розмістила в Instagram кадри від'їзду сім'ї з України. На світлині Марлос завантажує речі в автобус Шахтаря. Валіз, до слова, було чимало – лише в кадрі опинилося більше 10-ти.

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"Дякуємо, Шахтар", – написала дружина гравця.

Нагадаємо, Марлос перебрався в Шахтар влітку 2014-го, перейшовши з Металіста за 8 млн євро. У складі "гірників" хавбек провів 287 матчів, відзначився 74 голами та 65 асистами. По 4 рази виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. У 2017 році отримав українське громадянство і регулярно виступав за збірну – зокрема, їздив на Євро-2020.

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