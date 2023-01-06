У Німеччині опублікували список найпопулярніших матчів за минулий рік. Найбільшу телеавдиторію у 2022-му сенсаційно зібрав фінал жіночого Євро, де збірна Німеччини зустрічалася з Англією. Гру на ARD подивилися 17,95 мільйона глядачів.

Англія виграла жіноче Євро, здолавши Німеччину – шалена радість без футболки, рекорд чоловіків побили, Монзуль на висоті

Це перший випадок в історії Німеччини, коли матч жіночих команд опинився на чолі рейтингу. Другий в списку – поєдинок чоловічої збірної Німеччини проти Коста-Ріки на ЧС-2022 (17,49 млн). Третім стало протистояння Бундестім з Іспанією на тому ж Мундіалі (17,06).

У фіналі жіночого Євро-2022 Англія переграла Німеччину та стала чемпіоном. Історичний матч судила українська арбітриня Катерина Монзуль.