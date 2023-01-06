Женский футбол постепенно наращивает свою популярность, а иногда даже превосходит мужской.

В Германии опубликовали список самых популярных матчей за прошлый год. Самую большую телеаудиторию в 2022-м сенсационно собрал финал женского Евро, где сборная Германии встречалась с Англией. Игру на ARD посмотрели 17,95 миллиона зрителей.

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Это первый случай в истории Германии, когда матч женских команд оказался во главе рейтинга. Второй в списке – поединок мужской сборной Германии против Коста-Рики на ЧМ-2022 (17,49 млн). Третьим стало противостояние Бундестим с Испанией на том же Мундиале (17,06).

В финале женского Евро-2022 Англия обыграла Германию и стала чемпионом. Исторический матч судила украинская судья Екатерина Монзуль.