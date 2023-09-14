Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на матчах УПЛ вже цього вікенду.

Протягом чотирьох наступних днів будуть відбуватися матчі 7-го туру УПЛ. Жоден із поєдинків не перенесли на інші дати. Родзинкою стане те, що вперше система VAR буде працювати абсолютно на всіх матчах туру.

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15 вересня (п'ятниця)

18:30 – Металіст 1925 – Зоря – Заброда К. (Суми). Арбітр VAR – Коваленко А. (Полтава).

16 вересня (субота)

15:00 – Чорноморець – Полісся – Монзуль К. (Харків). Арбітр VAR – Шурман Д. (Київська обл.)

17:00 – Шахтар – Оболонь – Балакін М. (Київська обл.). Арбітр VAR – (Романов В. (Дніпро).

19:00 – Олександрія – Минай – Шандор О. (Львів). Арбітр VAR – Деревінський О. (Хмельницький).

17 вересня (неділя)

13:00 – ЛНЗ – Рух – Кальонов О. (Івано-Франківськ). Арбітр VAR – Бондаренко Д. (Полтава).

15:00 – СК Дніпро-1 – Колос – Пасхал І. (Херсон). Арбітр VAR – Панчишин Д. (Харків).

17:00 – Кривбас – Верес – Романюк А. (Івано-Франківськ). Арбітр VAR – Копієвський В (Кропивницький).

18 вересня (понеділок)

17:00 – Динамо – Ворскла – Козик Я. (Мукачево). Арбітр VAR – Козиряцький М. (Запоріжжя).

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