Історичний момент для VAR – суддівські призначення на 7-й тур УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена рефері, які працюватимуть на матчах УПЛ вже цього вікенду.
Протягом чотирьох наступних днів будуть відбуватися матчі 7-го туру УПЛ. Жоден із поєдинків не перенесли на інші дати. Родзинкою стане те, що вперше система VAR буде працювати абсолютно на всіх матчах туру.
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15 вересня (п'ятниця)
18:30 – Металіст 1925 – Зоря – Заброда К. (Суми). Арбітр VAR – Коваленко А. (Полтава).
16 вересня (субота)
15:00 – Чорноморець – Полісся – Монзуль К. (Харків). Арбітр VAR – Шурман Д. (Київська обл.)
17:00 – Шахтар – Оболонь – Балакін М. (Київська обл.). Арбітр VAR – (Романов В. (Дніпро).
19:00 – Олександрія – Минай – Шандор О. (Львів). Арбітр VAR – Деревінський О. (Хмельницький).
17 вересня (неділя)
13:00 – ЛНЗ – Рух – Кальонов О. (Івано-Франківськ). Арбітр VAR – Бондаренко Д. (Полтава).
15:00 – СК Дніпро-1 – Колос – Пасхал І. (Херсон). Арбітр VAR – Панчишин Д. (Харків).
17:00 – Кривбас – Верес – Романюк А. (Івано-Франківськ). Арбітр VAR – Копієвський В (Кропивницький).
18 вересня (понеділок)
17:00 – Динамо – Ворскла – Козик Я. (Мукачево). Арбітр VAR – Козиряцький М. (Запоріжжя).
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