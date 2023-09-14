"Рудько грав на правах оренди за Лех. Потім жоден польський клуб не захотів запрошувати кіпера через один провальний матч у єврокубках. Просто поставили хрест. Я знаю, що Красніков пропонував його СК Дніпро-1 ще взимку, але тоді на кандидатурі Рудька не зупинились.

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Зараз він опинився в Шахтарі. За моєю інформацією, перемовини з Рудьком тривали 6 хвилин. Керував ними Даріо Срна. Шахтарю був потрібен другий-третій воротар, який міг би скласти конкуренцію Різнику. Хоча б створював ілюзію конкуренції і став прикладом для молодих кіперів "гірників". Опція ідеальна – Рудько заряджений, професійний і таки майстерний воротар", – пояснив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Нагадаємо, Рудько – вихованець Динамо, за першу команду якого провів 20 матчів. Шахтар скористався можливістю підписати 31-річного голкіпера на правах вільного агента.

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