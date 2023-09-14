Украинская ассоциация футбола объявила имена рефери, которые будут работать на матчах УПЛ уже в этот уик-энд.

В течение четырех следующих дней будут проходить матчи 7-го тура УПЛ. Ни один из поединков не был перенесен на другие даты. Изюминкой станет то, что впервые система VAR будет работать полностью на всех матчах тура.

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15 сентября (пятница)

18:30 – Металлист 1925 – Заря – Заброда К. (Сумы). Арбитр VAR – Коваленко А. (Полтава).

16 сентября (суббота)

15:00 – Черноморец – Полесье – Монзуль К. (Харьков). Арбитр VAR – Шурман Д. (Киевская обл.)

17:00 – Шахтер – Оболонь – Балакин М. (Киевская обл.). Арбитр VAR – (Романов В. (Днепр)).

19:00 – Александрия – Минай – Шандор О. (Львов). Арбитр VAR – Деревинский О. (Хмельницкий).

17 сентября (воскресенье)

13:00 – ЛНЗ – Рух – Каленов О. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Бондаренко Д. (Полтава).

15:00 – СК Днепр-1 – Колос – Пасхал И. (Херсон). Арбитр VAR – Панчишин Д. (Харьков).

17:00 – Кривбасс – Верес – Романюк А. (Ивано-Франковск). Арбитр VAR – Копиевский В (Кропивницкий).

18 сентября (понедельник)

17:00 – Динамо – Ворскла – Козык Я. (Мукачево). Арбитр VAR – Козыряцкий М. (Запорожье).

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