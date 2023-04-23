Манчестер Сіті вийшов у фінал Кубка Англії завдяки перемозі над Шеффілд Юнайтед. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Англії, 1/2 фіналу

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 3:0

Голи: Марез, 43 (пен), 61, 66

Підопічні Пепа Гвардіоли наблизилися до одного з трофеїв, за які ведуть боротьбу. Героєм півфіналу Кубка Англії став Ріяд Марез, якому навіть Ерлінг Холанд дозволив пробити пенальті. Власне, алжирець став першим гравцем Ман Сіті за всю історію, який зумів оформити хет-трик на Вемблі.

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До слова, у фіналі Кубка Англії Манчестер Сіті зіграє з переможцем пари Брайтон – Манчестер Юнайтед. Цей матч відбудеться 23 квітня.