Кубок Англії, 1/2 фіналу

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 3:0

Голи: Марез, 43 (пен), 61, 66

Напередодні Хосеп Гвардіола бідкався, що в його команди залишилося занадто багато матчів, щоб говорити про шанси здобути требл. Однак Манчестер Сіті доволі впевнено йде до титулів, не жертвуючи жодним із турнірів.

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Хоча у півфіналі Кубка Англії належало зіграти з представником Чемпіоншипу, Гвардіола не ризикнув грати резервістами. "Містяни" вийшли цілком основним складом, якщо не враховувати Ортегу в воротах та Гомеса на лівому фланзі захисту. Натомість Шеффілд не міг розраховувати на двох лідерів через регламент. Річ у тім, що FA забороняє участь у матчі орендованих гравців проти команди, якій належать їхні контракти. Йдеться про Дойла та Макеті.

Перший тайм зустрічі вийшов доволі спокійним. Лише незадовго до перерви номінальні гості не впоралися з напругою – захисники завалили Бернарду в межах штрафного. Холанд люб'язно віддав право виконати 11-метровий удар Ріяду Марезу. Схоже, у Ерлінга було якесь передчуття. У підсумку Марез став абсолютним героєм півфіналу – в другому таймі забив іще два м'ячі.

Лише коли рахунок став 3:0, наставник Манчестер Сіті почав активно знімати лідерів. Їм ще знадобляться сили – через чотири дні ключовий матч у боротьбі за чемпіонство проти лондонського Арсенала. А вже завтра "містяни" дізнаються, з ким зіграють у фіналі Кубка Англії. Суперником стане переможець пари Брайтон – Манчестер Юнайтед.