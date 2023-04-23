Манчестер Сити вышел в финал Кубка Англии благодаря победе над Шеффилд Юнайтед. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/2 финала

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0

Голы: Марез, 43 (пен), 61, 66

Подопечные Пепа Гвардиолы приблизились к одному из трофеев, за которые ведут борьбу. Героем полуфинала Кубка Англии стал Рияд Марез, которому даже Эрлинг Холанд разрешил пробить пенальти. Собственно, алжирец стал первым игроком Ман Сити за всю историю, сумевшим оформить хет-трик на Уэмбли.

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К слову, в финале Кубка Англии Манчестер Сити сыграет с победителем пары Брайтон – Манчестер Юнайтед. Этот матч состоится 23 апреля.