Фрозіноне не знав перемог протягом трьох турів, тримаючись на 13-й позиції, тож у домашці з Юве на цей колектив ніхто не ставив. Свій статус фаворита туринці підтвердили вже на 12-й хвилині – рахунок відкрив 18-річний нападник Їлдіз, який вперше вийшов у основі "б'янконері". Кенан пройшов трьох захисників на лівому краю штрафного, після чого пробив під ближню стійку. 0:1!

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Турок став наймолодшим іноземцем в історії Юве, якому вдалося відзначитись голом у Серії А. Втім, розвинути свій успіх гості не змогли. Фрозіноне тримався на рівних, а на початку другого тайму ще й рахунок зрівняв. Туринці пропустили пас Монтерізі по флангу в свій штрафний – Баєс же підхопив м'яч та легко переграв Щенсни. 1:1!

До 80-ї хвилини цифри на табло не змінювались. Здавалося, що підопічні Массімо Аллегрі слідом за Міланом оступляться у провінції, однак клас дався взнаки. На 81-й хвилині Влаховіч замкнув подачу від Маккені, а на 89-й серб прийняв пас на хід лівим напівфлангом та пробив у ближній кут. Лише перший з цих голів зарахували (другий пройшов з офсайду), але і цього вистачило для перемоги. 1:2!

Ювентус набирає 40 очок. "Б'янконері" відриваються від третьої позиції, де засів Мілан, на сім очок – а до першої Ювентусу не вистачає всього одного залікового балу.

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