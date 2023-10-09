Барселона не смогла одержать победу в матче с Гранадой в девятом туре Ла Лиги. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Для каталонцев противостояние с Гранадой сразу оказалось тяжелым. Уже на 17 секунде матча Барселона пропустила гол в свои ворота. На 29 минуте хозяева поля удвоили свое преимущество. Впрочем, Ламин Ямал сумел отыграть один мяч под конец первого тайма. Форвард в возрасте 16 лет и 87 дней стал самым молодым игроком, забившим за Барселону. Он обошел Фабриса Олингу (16 лет и 98 дней). "Блаугранас" сравняли счет на 85 минуте.

Барселона потеряла очки в Гранаде – гол на 17-й секунде, Ямал вошел в историю, скандальный VAR спас ничью

Барселона находится на третьей строчке с 21 пунктом, отставая от команды Довбика и Цыганкова на один балл. Гранада занимает 19-е место с шестью очками.