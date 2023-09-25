Перший гол у ворота Шеффілда був не без скандалу. Гордон перед асистом на Лонгстаффа підіграв собі рукою, але судді проігнорували епізод. Після фінального свистка це здасться дрібницею.

Ньюкасл роздушив Шеффілд після Ліги чемпіонів в унікальному матчі АПЛ

Ньюкасл загалом настріляє "клинкам" 8 голів. Всі вони в активі різних гравців – Лонгстафф, Бьорн, Ботман, Вілсон, Гордон, Альмірон, Гімараєс та Ісак. Таке різноманіття трапилося вперше за всю 31-річну історію АПЛ.