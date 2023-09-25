Історичні 8:0 у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Ньюкасл
07:30 - Читать на русском
Ньюкасл знищив Шеффілд Юнайтед у 6 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Шон Лонгстафф 21’
Ден Бьорн 31’
Свен Ботман 35’
Каллум Вілсон 56’
Ентоні Гордон 61’
Мігель Альмірон 68’
Бруно Гімараєс 73’
Александр Ісак 87’
21’ Шон Лонгстафф
31’ Ден Бьорн
35’ Свен Ботман
56’ Каллум Вілсон
61’ Ентоні Гордон
68’ Мігель Альмірон
73’ Бруно Гімараєс
87’ Александр Ісак
Перший гол у ворота Шеффілда був не без скандалу. Гордон перед асистом на Лонгстаффа підіграв собі рукою, але судді проігнорували епізод. Після фінального свистка це здасться дрібницею.
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Ньюкасл загалом настріляє "клинкам" 8 голів. Всі вони в активі різних гравців – Лонгстафф, Бьорн, Ботман, Вілсон, Гордон, Альмірон, Гімараєс та Ісак. Таке різноманіття трапилося вперше за всю 31-річну історію АПЛ.
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