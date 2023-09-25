Исторические 8:0 в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл
25 сентября 07:30 - Читати українською
Ньюкасл уничтожил Шеффилд Юнайтед в 6-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
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Шон Лонгстафф 21’
Ден Бьорн 31’
Свен Ботман 35’
Каллум Уилсон 56’
Энтони Гордон 61’
Мигель Альмирон 68’
Бруно Гимараес 73’
Александр Исак 87’
21’ Шон Лонгстафф
31’ Ден Бьорн
35’ Свен Ботман
56’ Каллум Уилсон
61’ Энтони Гордон
68’ Мигель Альмирон
73’ Бруно Гимараес
87’ Александр Исак
Первый гол в ворота Шеффилда был не без скандала. Гордон перед ассистом на Лонгстаффа подыграл себе рукой, но судьи проигнорировали эпизод. После финального свистка это покажется пустяком.
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Ньюкасл в общей сложности настреляет "клинкам" 8 голов. Все они в активе разных игроков – Лонгстафф, Берн, Ботман, Уилсон, Гордон, Альмирон, Гимараес и Исак. Такое разнообразие произошло впервые за всю 31-летнюю историю АПЛ.
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