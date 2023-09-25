Первый гол в ворота Шеффилда был не без скандала. Гордон перед ассистом на Лонгстаффа подыграл себе рукой, но судьи проигнорировали эпизод. После финального свистка это покажется пустяком.

Ньюкасл раздавил Шеффилд после Лиги чемпионов в уникальном матче АПЛ

Ньюкасл в общей сложности настреляет "клинкам" 8 голов. Все они в активе разных игроков – Лонгстафф, Берн, Ботман, Уилсон, Гордон, Альмирон, Гимараес и Исак. Такое разнообразие произошло впервые за всю 31-летнюю историю АПЛ.