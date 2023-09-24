Шеффілд Юнайтед вдома пропустив 8 голів від Ньюкасла. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ньюкасл на тижні провів дуже складний матч у Лізі чемпіонів, де з труднощами вистояв нічию проти Мілана. Сьогодні команда Едді Хау зігнала злість на Шеффілд Юнайтед.

Ньюкасл вистраждав нічию з Міланом, повернувшись у Лігу чемпіонів

Ще в першому таймі гості зробили рахунок розгромним. Лонгстаф замкнув простріл Гордона, який постійно загострював з лівого флангу. Після чого Тріпп'єр вирізав два результативні навіси зі стандартів – на Бьорна та Ботмана.

На початку другого тайму капітан Ньюксла оформив хет-трик з асистів, ідеально накинувши на голову Вілсону. Гордон змарнував 100-відсотковий шанс, але через хвилину виправився шикарним ударом з лінії штрафного в дальній кут.

Альмірон скористався пасом Гіміраеса та забив шостий. Сьомий поклав сам бразилець, присвятивши гол дитині. А крапку в матчі поставив Ісак, який вийшов з лави запасних. Вперше в історії АПЛ за одну команду забили 8 різних гравців в одному матчі.

Тотальне побиття Шеффілда, який опустився на останнє місце АПЛ. Ньюкасл – восьмий (9 очок).