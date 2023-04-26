"Мудрик – дуже талановитий футболіст, якому потрібен час. Та істерика, яка навколо його персони присутня, вона заважає йому сконцентруватися на футболі.

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Йому потрібно абстрагуватися. Знаєте, коли бажання багато, але нічого не виходить, треба заспокоїтися, працювати на тренуваннях і стабільно грати, а все інше прийде з досвідом", – сказав буряк у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Мудрик обійшовся Челсі у 100 млн євро. Наразі український вінгер не вражає у складі "синіх" – 2 асисти у 12 матчах.

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