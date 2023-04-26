"Мудрик – очень талантливый футболист, которому нужно время. Та истерика, которая вокруг его персоны присутствует, она мешает ему сконцентрироваться на футболе.

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Ему нужно абстрагироваться. Знаете, когда желания много, но ничего не получается, надо успокоиться, работать на тренировках и стабильно играть, а все остальное придет с опытом", – сказал Буряк в комментарии FanDay.

Напомним, Мудрик обошелся Челси в 100 млн евро. Сейчас украинский вингер не впечатляет в составе "синих" – 2 ассиста в 12 матчах.

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