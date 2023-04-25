– Багато гравців прийшли на майбутнє. Чи побачимо ми Керні Чуквуемеку, Ноні Мадуеке, Михайла Мудрика?

– Якщо вони на це заслужать, то звичайно. Є два критерії. Є індивідуальна робота, яка показує, що ви цього заслуговуєте. Для мене це головне. Під час мого першого періоду в клубі ми не могли здійснювати трансфери і втратили багатьох важливих гравців. Всі казали: "Звичайно, так молоді гравці потрапляють до команди". Насправді ж вони потрапили в команду, бо заслужили на це своїми тренуваннями.

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Другий – це менталітет, який ви повинні мати у топовому футбольному клубі. Я думаю, що це має бути завжди. Гравці повинні тренуватись, це ще сім "матчів" у дні тренувань – можливість показати, що ви гідні бути в команді. Якщо ти показуєш своє ставлення тренеру, то завжди отримаєш шанс – ось так у мене", – цитує Лемпарда Football.London.

Нагадаємо, взимку Челсі віддав Шахтарю за Мудрика 70 млн євро, ще 30 млн передбачені бонусами. Наразі український вінгер не вражає у складі "синіх" – 2 асисти у 12 матчах.

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