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Моурінью затролив фанатів Ювентуса та пояснив це образами на свою адресу – Бонуччі приміряв роль Вальдеса

10:27 514 Читать на русском
Моурінью затролив фанатів Ювентуса та пояснив це образами на свою адресу – Бонуччі приміряв роль Вальдеса
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью знову "тепло" поспілкувався з уболівальниками команди-суперника "червоних дияволів". Цього разу зіткнувся в дуелі з фанатами туринського Ювентуса.

Після фінального свистка зустрічі, яка завершилася перемогою МЮ із рахунком 2:1, португальський фахівець не пішов до роздягальні, а вирішив прогулятися газоном Ювентус Стедіум. Моурінью у центрі поля почав тролити фанатів Юве, приклавши до вуха руку, й скорчив гримасу.

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Це не сподобалося центрбеку туринців Леонардо Бонуччі, який вирішив заспокоїти сеу Жозе в стилі екс-кіпера Барселони Віктора Вальдеса. Той мав конфлікт із Моурінью в період перебування Особливого на посаді головного тренера Інтера. На захист керманича МЮ став капітан манкуніанців Ешлі Янг.

Після матчу Жозе Моурінью пояснив свою поведінку образами на свою адресу з боку вболівальників упродовж усього матчу.

"Мене ображали впродовж 90 хвилин. Я приїхав сюди працювати, не більше. Я не кидався на когось, а просто дав зрозуміти, що хочу сильніше почути фанатів. Напевне, я не мав цього робити, але вони ображали мою сім'ю, включно із сім'єю в Інтері, тому я так відреагував", – наводить слова Моурінью Goal.

Нагадаємо, що португалець працював із міланським Інтером у 2008-10 рр. і здобув требл у сезоні 2009/10 – Скудетто, Кубок Італії та кубок Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів4 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Манчестер Юнайтед: Середа 07 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
1 : 2
Манчестер Юнайтед
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