Португалець отримав травму у вівторок, 30 січня, на тренуванні. Тести показали, що у Жоау Феліша розтягнення зовнішньої бічної зв'язки правої щиколотки.

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Згідно з інформацією Тоні Хуанмарті, 24-річний футболіст пропустить близько чотирьох тижнів. Таким чином, він не зможе взяти участь у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Барселона зіграє з Наполі. Ця зустріч запланована на 21 лютого.

Португалець виступає за каталонців на правах оренди з Атлетіко. У поточному сезоні Жоау відзначився сімома голами та п'ятьма асистами у 28 матчах за Барселону.

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