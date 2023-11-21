Вінгер збірної України Михайло Мудрик по-своєму віддячив воротарю збірної Італії Джанлуїджі Доннаруммі, який заявив, що у ворота "Скуадри адзурри" можна було призначити пенальті.

Доннарумма після поєдинку заявив, що на останніх хвилинах гри Україна дійсно могла претендувати на пенальті через падіння Мудрика.

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Українець у своєму Instagram виклав скріншот з коментарем італійця, дописавши: "Добре зіграв. Вітаю з виходом на Євро", і додав емодзі оплесків.

Нагадаємо, Україна та Італія розійшлись миром (0:0), а ключовий епізод матчу стався на останніх хвилинах, коли Мудрик впав у штрафному суперників після контакту з Крістанте. Втім, арбітр проігнорував цей епізод.

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