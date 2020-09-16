Центральний захисник Карпат Олександр Авраменко не зміг зарекомендувати себе в іспанському Луго і повернувся в Україну, повідомляє видання Karpaty Lviv Nachrichten.

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21-річний оборонець перебував на перегляді у клубі Сегунди і навіть встиг взяти участь у товариському матчі проти Понферрадіни 26 серпня, однак не вразив тренерський штаб іспанців. Спортивний директор Хорхе де Козар заявив, що Авраменко, який був кандидатом до U-23, не показав належних результатів і клуб вирішив не підписувати з ним контракт.

До слова, Олександр ще не встиг дебютувати за основну команду Карпат і поки незрозуміло, за який клуб він виступатиме у майбутньому. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

Нагадаємо, за іспанський Луго свого часу виступали екс-оборонці Карпат Василь Кравець та Орест Лебеденко.

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